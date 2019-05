Eurovision : Une danseuse d’origine marocaine interrogée par la police israélienne après la prestation de Madonna

A la fin de la prestation, on voit Mona Berntsen vétue d'une robe portant le drapeau palestinien / Capture d'écran

La danseuse professionnelle maroco-norvégienne Mona Berntsen est celle qui a porté le drapeau palestinien sur son dos, au cours de la prestation de Madonna lors du premier contest de l’Eurovision 2019, le weekend dernier à Tel Aviv. Ce signe n’est pas passé inaperçu puisque les images ont été reprises sur les réseaux sociaux, faisant même réagir la police israélienne.

En effet, c’est ce qu’a raconté la danseuse vivant actuellement aux Etats-Unis, à son retour de Tel Aviv. Dans une longue publication sur Instagram, supprimée depuis, Mona Berntsen dit avoir été interrogée pendant près de deux heures à l’aéroport Ben Gourion. Elle a exprimé sa tristesse car si son interrogatoire a pris fin et qu’elle a pu quitter d’Israël, les Palestiniens endurent les mêmes contrôles et humiliations de manière quotidienne.

«J’ai été forcée de raconter toute l’histoire de ma vie, d’expliquer pourquoi je me rendais dans les pays arabes, mes rapports à la religion ; je devais parler de ma famille et détailler le programme complet de ce que j’ai fait au cours de mon voyage [à Tel Aviv, ndlr] et ma précédente venue à Jérusalem, il y a trois ans», explique-t-elle.

Dans ce sens, la danseuse remercie Madonna de lui avoir donné l’opportunité de porter le drapeau palestinien «devant des millions de téléspectateurs», ajoutant que «malheureusement, la répression reste une réalité» dans les territoires occupés.

Vers la fin de la prestation, Mona Berntsen est apparue en robe longue avec un drapeau palestinien sur le dos, main dans la main avec un danseur en tenue militaire avec le drapeau Israël. Avant ce passage, Madonna a été priée par les mouvements de boycott culturel contre Israël de ne pas se rendre à l’Eurovision.