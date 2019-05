Sitcom Le Boy : Après la polémique du plagiat, Saïd Naciri accusé de vol de scénario

Le sitcom «Le Boy» du réalisateur marocain Saïd Naciri, diffusée sur la chaîne satellitaire Chada TV, enchaîne les polémiques. La première a concerné les similitudes avec la série américaine «Who's the boss» («Madame est servie» pour la version française), qui a conduit de nombreux internautes à dénoncer un «plagiat pur et simple». Cette fois, c’est les scénarios de plusieurs épisodes du sitcom qu'un scénariste marocain revendique la paternité.

Contacté par Yabiladi ce vendredi, le poète, romancier et écrivain marocain Mohamed Noumak nous confie avoir «travaillé» avec Naciri sur ce sitcom. «En avril 2017, il m’a demandé d'écrire le scénario d’un sitcom intitulée "El Kheddama, ould Nass" et m'a dit qu'il avait déjà écrit cinq épisodes», raconte le romancier marocain. «Il m’a ainsi envoyé un résumé du sitcom ainsi que des descriptions de ses principaux personnages», enchaîne-t-il.

Un travail que Mohamed Noumak ne refuse pas. Après avoir adressé, selon ses dires, quatre épisodes au réalisateur de «Ana, Khoya O Mratou», Saïd Naciri lui aurait demandé de continuer à écrire. «J’avais presque fini lorsque je l’avais contacté pour lui demander une première avance. Il m’avait alors demandé de continuer, arguant qu’il attend toujours la subvention (du Centre cinématographique marocain, ndlr)», poursuit celui qui accuse aujourd’hui Naciri de lui avoir «volé» son travail.

Mohamed Noumak déclare son intention de poursuivre Naciri en justice

La même année, une fois le Ramadan passé, le réalisateur aurait pris contact avec le scénariste pour lui présenter ses excuses, l’informant qu’il n’aurait pas réussi à décrocher de subvention et déplorant un «boycott» dont il fait l’objet à la télévision publique. Il aurait recontacté, une deuxième fois, Mohamed Noumak en 2018, cette fois pour lui demander de «traduire le scénario d’un film français vers l'arabe». «Il m’a confié que le travail connaitra la participation d’acteurs d'Egypte, des pays du Golfe et du Maroc», ajoute Mohamed Noumak. Celui-ci dit avoir constaté plusieurs «trous» dans ce scénario. «Je l’ai donc modifié en y apportant ma contribution. Le nouveau scénario porte le nom de ‘’Nayda’’», nous dit-il.

Mohamed Noumak, diplômé de licence en littérature arabe en 1991, a confirmé à Yabiladi qu’il serait «tombé à nouveau dans le même piège» : «Après avoir reçu le scénario, Saïd Naciri a commencé à se plaindre du manque de soutien et d’absence de subvention comme l’autre fois. J'ai donc décidé de mettre fin à mes relations avec lui.» Notre interlocuteur explique ne pas avoir pensé à inscrire l’oeuvre en tant que propriété intellectuelle, «car [il] n'imaginait pas qu'il (Saïd Naciri) se retournerait contre [lui]», bien que «beaucoup de gens [l]'aient averti de ne pas travailler avec» le réalisateur de «Abdou 3ind Al Moua7idines» (Abdou chez les Almohades).

Il dit aussi avoir contacté Naciri lorsqu’il a découvert que le sitcom sera finalement diffusée durant ce mois de Ramadan. «Il m'a promis de m’intégrer à une cellule d'écriture avant de commencer à éviter de répondre à mes appels», s’indigne le romancier et scénariste marocain, qui a constaté que son nom ne figurait pas sur les épisodes qu'il dit avoir écrit.

«Je suis même allé à sa rencontre. J'étais assis dans mon fauteuil roulant. Il est arrivé avec son 4*4. Sans descendre du véhicule, il a ouvert la fenêtre pour me donner 600 dirhams, me dire qu’il était pressé et partir.» Mohamed Noumak

Et le poète et scénariste de nous annoncer qu’il compte ester en justice et présenter toutes les preuves pour que justice soit faite.

Saïd Naciri avec Mohamed Noumak. / Ph. DR

Pour Saïd Naciri, trop s’inspirer et plagier, ne sont pas la même la chose

Répondant à ces accusations, l’acteur et réalisateur marocain Saïd Naciri évoque des «rumeurs qui suivent» son nouveau sitcom, rappelant que ses détracteurs lui avaient reproché de s’être inspiré d’une série américaine. «Nous avons écrit le scénario sur place et je refuse d’entrer dans cette polémique», déclare-t-il à Yabiladi. Naciri, qui admet connaître personnellement Mohammed Noumak, relaye une autre version.

«Mohamed Noumak m'avait déjà contacté et m'avait dit qu'il avait du travail mais je n’ai jamais rien reçu de sa part. Je l'ai rencontré. C’est une personne en situation de handicap.» Saïd Naciri

Le réalisateur marocain reconnait qu’il a présenté «Le Boy» à la Société nationale de radio et de télévision il y a quatre ans. «Lorsqu’il s’agit d’un travail réussi, tout le monde veut essayer de se l’attribuer et de créer une polémique, ce n'est pas la première fois», nous lance-t-il fièrement.

Et bien que certains internautes ont déjà partagé sur les réseaux sociaux une vidéo pointant les similitudes criantes entre le sitcom et «Who's The Boss», Saïd Naciri balaye d’un revers de main toutes les accusations de plagiat. «Le sitcom est inspiré de plusieurs ouvrages américains et européens. Nous l’avons adapté à ce qui existe au Maroc puisque les sujets abordés n’ont rien à voir avec les Etats-Unis», nous lance-t-il en guise d'élément de langage. On connaissait Saïd Naciri humoriste, politologue à ses heures perdues, voilà qu'on découvre le juriste spécialisé en propriété intellectuelle.