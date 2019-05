Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira : Une édition sous le signe du voyage

Placée sous le signe du voyage, l’édition 2019 du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira promet cette année une «parenthèse enchantée de musique, de fête ardente et de liesse populaire», du 20 au 23 juin.

«Comme à son accoutumée, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde réunira les plus grands maâlems du Maroc et les meilleurs musiciens de la scène internationale pour une communion autour de musiques ancestrales et actuelles, donnant lieu à des fusions uniques qui forgent toute la singularité du festival», indique un communiqué de ses organisateurs, dévoilant la programmation de cette 22e édition.

«La 22ème édition du festival s’annonce d’une belle intensité, plus que jamais ancrée dans son africanité et tournée vers la jeunesse et l’avenir», poursuit le communiqué. «Cette édition est forcément très spéciale car elle viendra clôturer un cycle et en ouvrir un nouveau. En effet, dans quelques mois, en décembre 2019, le Comité intergouvernemental de l’UNESCO statuera sur la demande présentée par le Maroc d’inscrire l’art des Gnaoua à la liste du patrimoine oral et immatériel de l’humanité», déclare Neila Tazi, productrice du Festival Gnaoua et Musiques du Monde.

Trois jours durant, la cité des Alizés vibrera aux rythmes des Maâlems, mais accueillera aussi, durant les matinées des 21 et 22 juin, le Forum d’Essaouira des droits de l’Homme, selon le programme rendu public. Celui-ci, devenu un rendez-vous incontournable depuis 8 ans, se tiendra cette année sous le thème «La force de la culture contre la culture de la violence».