Programme Minhaty : 950.000 cartes bancaires distribuées aux étudiants boursiers

Depuis le lancement du programme ''Minhaty'' en 2011, un total de 950.000 cartes bancaires dont 516.232 cartes actives ont été distribuées par Al Barid Bank (ABB) à fin mars 2019, indique la filiale du groupe Barid Al Maghrib.

Fruit d'un accord entre ABB et le département de l'enseignement supérieur, l'Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles (ONOUSC) et la Trésorerie générale du Royaume (TGR), ce programme porte sur la création d'une carte bancaire prépayée 100% gratuite à destination des étudiants qui leur permet de recevoir facilement leurs bourses et de les gérer en toute simplicité, rappelle ABB dans un bilan de ses actions au profit de l'inclusion financière au Maroc.

Cette carte alimentée périodiquement par les bourses universitaires, poursuit la Banque, permet l'inclusion financière des étudiants par un accès direct au large réseau d'ABB et aux solutions bancaires, faisant observer qu'elle met à disposition ses agences et guichets mobiles dans les établissements universitaires, pour fournir un service de proximité aux bénéficiaires.

La distribution des cartes se fait ainsi au sein des universités désignées par le département de l’enseignement supérieur selon un calendrier affiché dans chaque université et sur le site web du ministère.

Depuis sa création en 2010, Al Barid bank s'est imposé comme un acteur de l'univers bancaire et de l'inclusion financière au Maroc. En effet, avec plus de 6 millions clients à son actif, ABB est un acteur d'inclusion financière et sociale de premier plan au Maroc et a contribué à porter le taux de bancarisation à 70 % depuis sa création.