Handicap : Le Conseil supérieur de l'éducation plaide pour une approche équitable

Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique a plaidé, jeudi à Rabat, pour une approche basée sur la proximité et l’équité, en vue de réaliser une éducation inclusive au profit des personnes en situation de handicap. Dans son projet d’avis, le Conseil ressort en effet avec plusieurs recommandations dans le but de concrétiser une éducation inclusive en adéquation avec les politiques de coordination, de durabilité, d’adéquation et de participation.

Pour ce faire, il insiste sur la mise en place d’un environnement éducatif accueillant et ouvert à la diversité, garantir une offre éducative diversifiée selon les besoins et un climat propice au travail scolaire, en mettant en œuvre des mécanismes efficients et des services et moyens nécessaires pour accompagner l’appui à la scolarisation. Il met en avant la nécessité d’élaborer des curricula, programmes adaptés et outils diversifiés d’encadrement éducatif et de garantir un encadrement culturel, sportif et une réhabilitation conforme aux critères de qualité.

Le Conseil met aussi l’accent sur l’importance de renforcer les capacités des acteurs éducatifs et des intervenants en éducation des personnes en situation de handicap, dans le but de soutenir la continuité d’un service éducatif inclusif fondé sur la coordination et la complémentarité entre les enseignants, les éducateurs et les intervenants, de créer une culture positive vis-à-vis du handicap et des personnes en situation de handicap et d’assurer une éducation de qualité qui réhabilite et promeut les potentialités des personnes en situation de handicap.

Mettant l’accent sur la recherche scientifique pour affiner ces politiques, il souligne la nécessité d’inciter les universités à se pencher sur cette question et à adapter les ressources et les pratiques d’apprentissage aux besoins des personnes en situation de handicap.