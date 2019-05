Allô Doc #18 :  L’hypertension artérielle durant le mois de Ramadan

Pour les personnes hypertendues, la vigilance est de mise durant le mois de Ramadan. Certains symptômes peuvent ainsi alerter la personne si elle ne sait pas encore qu’elle souffre d’hypertension artérielle. «Les maux de tête, l’épistaxis (soit l’écoulement de sang des cavités nasales, ndlr), les troubles de la vision, les rougeurs au visage ou les oreilles qui sifflent sont autant de symptômes qui doivent interpeler», nous explique Amine Mamoun Boutaleb, médecin résident au service de cardiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Si une personne ressent l’un de ces symptômes, elle doit consulter son médecin traitant pour effectuer des tests globaux et mesurer notamment la tension artérielle.

Une tension élevée, grand danger pour l'être humain

«L’hypertension est devenue très répandue et constitue un danger pour l’humain, car elle peut entrainer une mort cérébrale, une insuffisance rénale chronique, l’atteinte de la rétine ou encore d’autres troubles», avertit notre médecin.

«Nous pouvons dire qu’une personne est hypertendue si sa tension artérielle dépasse 14/9. Ce chiffre doit d’ailleurs être confirmé via trois prises de la tension afin d’éviter toute erreur. Les types d’hypertension diffèrent mais une tension élevée va de soi avec un danger imminent pour la personne.» Amine Mamoun Boutaleb

Pour tenter de faire baisser sa tension, notre médecin recommande de «diminuer la quantité quotidienne de sel consommé» et se contenter d’une petite cuillère par jour. Il suggère aussi «la perte de poids», «30-45 minutes d’exercice physique, cinq fois par jour» et d’éviter le tabagisme.Quant aux personnes déjà hypertendues, Amine Mamoun Boutaleb explique qu’une tension élevée pendant le mois de Ramadan peut être expliquée par une prise non régulière des médicaments ou le nom respect de son régime alimentaire. «Ainsi, avant le mois de Ramadan et le jeûne, il faut impérativement consulter son médecin traitant pour disposer d’une autorisation avant de jeûner et savoir quand faut-il prendre ses médicaments ainsi que son régime alimentaire», conclut-il.