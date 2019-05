Une adolescente agressée par le chauffeur de bus scolaire car elle a mangé en plein Ramadan    

«Agressée verbalement» et «battue» par le chauffeur du bus scolaire pour avoir mangé en pleine journée le vendredi dernier. Ce n’est que le début de la mésaventure d’une adolescente âgée de 14 ans et habitant dans la commune Lamjaara, située dans la province de Ouezzane.

Elève au troisième année du collège, elle s’apprêtait à quitter le bus scolaire pour se rendre chez elle, vendredi dernier, lorsqu’elle a été surprise par le chauffeur du bus qui l’accuse d’avoir mangé en plein ramadan. «Il l’agresse physiquement et verbalement, lui adressant toute sorte d’insultes», indique cette semaine la section Ouezzane de la Ligue marocaine de défense des droits de l’Homme (LMDH) dans un communiqué.

En plus de son agression, le chauffeur aurait également «fait circuler des rumeurs auprès des élèves et leurs parents selon laquelle l’adolescente est athée alors qu’elle a été autorisée à rompre son jeûne», précise l’association. «Un tel comportement pourrait mettre en danger la vie d'une fille mineure et mener à ce que des citoyens se fassent attaquer par un groupe qui se considère comme responsable pour guider autrui», dénonce la Ligue.

Celle-ci «appelle les parties concernées à s'attaquer fermement à de tels actes criminels et dangereux afin de protéger la société contre les éléments extrémistes». Une plainte a été déposée par les parents de l’adolescente auprès de la gendarmerie royale, alors que les parties ont été auditionnées.

De son côté, le Mouvement alternatif pour libertés individuelles (MALI) a relayé l'information ce mardi. Pour sa présidente Ibtissame Lachgar, «il y a d’autres affaires qui ne sont pas médiatisées mais les gens n’en parlent pas». «Nous avons des témoignages de personnes agressées physiquement ou verbalement parce qu’elles ne font pas le Ramadan», ajoute-t-elle.

#maroc Une ado de 14 ans a été humiliée et violemment agressée par le chauffeur d’un bus scolaire pour avoir mangé la journée pendant le Ramadan. (Elle avait ses règles). Le chauffeur aurait aussi colporté des rumeurs d'athéisme à son encontre. La collégienne a porté plainte. — M.A.L.I (@MALImaroc) 21 mai 2019

«Nous dénonçons l’inquisition socioreligieuse qui continue de sévir et clairement l’article 222 qui est liberticide», nous déclare la militante, pointant un acte «consternant et condamnable».