Hirak : Un militant condamné à la prison à cause d’un live Facebook

Le tribunal de première instance d’Al Hoceïma a condamné, le 21 mai dernier, un militant du Hirak du Rif à un an de prison ferme et 3 000 DH d’amende pour «incitation à commettre des crimes» et «insultes à l’encontre d’agents d’autorité». Dans le fond, ce sont les publications sur sa page Facebook qui sont en cause, puisqu’Ahmed Chibi consacre celle-ci à dénoncer la situation socio-économique de sa région.

Selon l’agence EFE, l’homme de 44 ans a en effet été arrêté le 8 mai après la diffusion en direct d’une vidéo sur sa page Facebook, où il a dénoncé la «situation catastrophique» du nord du Rif, tout en clamant l’«innocence» des détenus du Hirak du Rif, arrêtés et condamnés depuis le début des contestations sociales dans la région, à l’image de Nasser Zefzafi et de Nabil Ahamjik qui ont écopé de vingt ans de réclusion, ou encore de Mohamed Jelloul, condamné à dix ans de prison, entre autres. La même source rappelle que deux enfants d’Ahmed Chibi ont déjà été condamnés par les tribunaux d’Al Hoceïma pour leur participation aux manifestations du Hirak.

Par ailleurs, la cour d’appel de la ville a réduit de deux ans à huit mois de prison la peine prononcée le 18 avril dernier à l’encontre du militant Rochbi Ahabad, également poursuivi à cause des publications sur sa page Facebook, notamment celle où il a dénoncé les décisions de justice visant son frère Bilal parmi le groupe de Nasser Zefzafi. Au total, des centaines de personnes ont été arrêtées et jugées depuis le début du Hirak en 2016.