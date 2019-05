Maroc : Sound Energy n’écarte pas une vente de ses parts dans le permis de Tendrara

La société gazière britannique Sound Energy PLC pourrait vendre ses actifs au Maroc après avoir annoncé que les résultats de son dernier puits étaient «décevants», a rapporté mercredi le média Proactive Investors. En effet, la société a révélé, plus tôt cette semaine, que ses actions au Maroc ont chuté de -31,7% à 11,6 points, ce qui indique que le puits TE-10 de Tendrara «n’a pas permis d’obtenir des volumes commerciaux de gaz lors des tests».

Sound Energy a déclaré aux investisseurs que les résultats du puits TE-10 «ne diminuent pas l’évaluation globale de son permis l’Est du Maroc». Cependant, l’entreprise a annoncé qu’une vente de son permis peut-être «une option», en attendant la décision d'investissement finale pour la zone de production de Tendrara TE-5.

Dans le même temps, la société d’exploration gazière a suspendu son projet de forage d’un autre puits. «Nous approchons maintenant des dernières étapes de la stratégie de Sound Energy visant à mettre en place un programme d’exploration audacieux au Maroc, puis à explorer les options pour une monétisation précoce», a déclaré le directeur général de Sound, James Parsons. Il n’a d’ailleurs pas écarté l’option de vente, «si le conseil recevrait le juste prix pour le permis de la société».

L'entreprise a annoncé précédemment qu’elle adopte un nouveau programme visant à réduire les coûts, y compris la réduction des frais d'exploitation et de personnel. Plus tôt en mai, Sound Energy avait déclaré que ses actions avaient augmenté après avoir informé les investisseurs qu’elle avait reçu une offre du gouvernement marocain. L’entreprise britannique compte trois permis dans le royaume (Tendrara, Anoual et Sidi Mokhtar).