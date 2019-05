Maroc : Une opération pour combattre la non-scolarisation et l’abandon scolaire

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi, et la représentante de l’UNICEF au Maroc, Giovanna Barberis, ont procédé, mercredi à l’école communautaire Mejlaou, au lancement officiel de l’opération «Child to Child» (de l’enfant à l’enfant), organisée sous le thème «Agissons tous ensemble pour garantir le droit à la scolarisation».

Lancée en présence du wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Mohamed Mhidia, cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du quatrième projet de la vision stratégique 2015-2030 sur la garantie de l’enseignement de rattrapage et l’amélioration de l’efficacité de l’éducation non formelle, lit-on dans un document du ministère.

Ainsi, cette opération a pour objectif de sensibiliser les acteurs éducatifs externes, les autorités et la société civile ainsi que les élèves et les familles au sujet de la non-scolarisation et l’abandon scolaire, dans la perspective d’y trouver des solutions locales adéquates. Dans ce sens, le programme porte sur l’activation du principe de l’obligation de scolarité en veillant à ce que les élèves ayant abandonné l’école regagnent leurs établissements.

Plus concrètement, l’opération devra permettre l’engagement et la participation de 7 721 écoles primaires et de 1 977 lycées collégiaux, la formation de 500 000 élèves de la sixième année primaire, et 400 000 de la première année du lycée collégial sur les causes et les conséquences de l’abandon scolaire, ainsi que sur les techniques de sondages et d’interviews.

Elle permettra aussi le recensement de 70 000 enfants non-scolarisés, la réinscription de près de 30 000 aux écoles primaires suite à des formations de mise à niveau, et la réintégration de 30 000 autres dans le cadre du concept de la deuxième chance, a expliqué Saïd Amzazi.