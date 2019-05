Diplomatie : Nomination de 15 consuls généraux dont 20% de femmes

Le ministère des Affaires étrangères a procédé à la nomination de 15 consuls généraux. «Ce mouvement a concerné 25% des postes consulaires du Royaume. Il a porté sur 15 postes répartis sur 9 pays en Afrique du nord (Algérie) en Europe (Espagne, Allemagne, Pays-Bas, France, Italie et Belgique) et en Amérique (Etats-Unis et Canada)», indique le département de Nasser Bourita dans un communiqué.

«20% des postes pourvus ont été confiés à des responsables femmes. (Dusseldorf: Mme. Aït Bassidi; Frankfurt: Mme. Kerdoudi; Lille: Mme. Riki). Cette proportion est en adéquation avec le nombre de candidatures féminines, qui a atteint 20%.» MAECI

Ces nominations ont veillé à «concilier la promotion de la maitrise et de l’expérience consulaires avérées avec l’injection de sang neuf à travers des cadres s’engageant dans la filière consulaire pour la première fois».

L’Espagne a connu la désignation de 4 consuls généraux à Algésiras, Barcelone, Madrid et Séville ; 2 en Allemagne à Dusseldorf et Frankfurt ; 2 en Italie à Bologne et Turin; 2 aux Pays-Bas à Utrecht et Rotterdam ; 1 en Belgique à Anvers ; 1 aux Etats-Unis à New York ; 1 au Canada à Montréal et 1 en Algérie à Alger.