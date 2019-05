L’OCP enregistre une hausse de 20% du chiffre d’affaires à 12,52 MMDH au premier trimestre

Le Groupe OCP a réalisé durant le premier trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 12,52 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 20% par rapport à celui enregistré lors de la même période de l'exercice précédent, a annoncé le leader mondial des produits phosphatés sur son site internet.

Cette performance a été soutenue d'une part, par l’augmentation des volumes exportés d’acide et d’engrais, et d’autre part, par la hausse des prix sur les trois segments (roche, acide et engrais), ce qui a largement compensé la légère baisse des volumes d’exportations de la roche, a expliqué le groupe.

La marge brute a bénéficié d’un chiffre d’affaires en nette progression et d’un mix produit optimisé, a-t-il ajouté, précisant que celle-ci s’est améliorée de 42% et a atteint 9 MMDH (942 millions de US$), par rapport aux 6 MMDH réalisés au premier trimestre de 2018. Les prix des matières premières sont quant à eux restés relativement stables pour le soufre et en baisse pour l’ammoniac, a relevé la même source.

Au premier trimestre 2019, le Groupe OCP a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA )de plus de 4,36 MMDH, en hausse de 73% par rapport à la même période de l'année passée, principalement en raison d’efficiences opérationnelles continues, de la hausse des volumes ainsi que des prix de ventes plus importants sur la période, ce qui a engendré une marge de BAIIDA de 35%.

Par conséquent, le résultat d’exploitation du Groupe ressort à près de 2,54 MMDH en amélioration par rapport au premier trimestre de l’année précédente. D'autre part, les dépenses d’investissement ont atteint plus de 2,25 MMDH au premier trimestre 2019 contre 2,91 à la même période de l’année dernière.