Elections européennes : Plusieurs candidats d’origine marocaine bien placés

Dimanche prochain, les Européens se dirigeront vers les urnes pour élire les nouveaux membres du Parlement européen. Les formations politiques de toute l’Europe ont d’ores et déjà présenté leurs listes.

Cette année, sur celles présentées en France, «seules six listes dépasseraient le seuil des 5% nécessaires pour obtenir un siège au Parlement», prédit le «Baromètre des européennes» réalisé par Harris interactive et l'agence Epoka en partenariat avec RTL et Le Figaro et relayé par LCI.

Dans l'ordre des résultats obtenus 21 mai 2019, basés sur les intentions de vote des Français, il semble que la liste de Rassemblement national serait en passe d’obtenir 24% des votes des Français, devançant ainsi celle baptisée «Renaissance», conduite par Nathalie Loiseau et soutenue par La République en Marche, le MoDem, Agir et le Mouvement Radical Social – Libéral.

Deux Marocains en France en passe de devenir eurodéputés

C’est au niveau de cette liste que figurent deux candidates d’origines marocaines, respectivement à la 29e et 45e positions. Il s’agit de Nawel Rafik-Elmrini ainsi que Najat Akodad.

Mais contrairement à ces deux candidates, dont les chances d’accéder au Parlement européen restent faibles vu leur classement, Farida Amrani reste mieux logée. Figurant la 9ème place de la liste Europe insoumise, elle est née au Maroc en 1976 avant d’immigrer en France avec ses parents à l’âge de deux ans. Elle est actuellement conseillère municipale d'Evry, conseillère communautaire de l'agglomération Grand Paris Sud et agent de maîtrise dans une Communauté d’Agglomération de l’Essonne.

Farida Amrani, candidate de la France Insoumise. / Ph. DR

Toujours en France, un autre candidat d’origine marocaine a plus de chance de briguer un fauteuil au sein de l’institution européenne. Il s’agit de Mounir Satouri qui figure à la 7ème place de la liste de Yannick Jadot, du parti Europe Écologie Les Verts (EELV). Né en 1975 au Maroc, il quitte son pays natal à l’âge de 16 ans pour s’installer en Île-de-France.

Mounir Satouri,candidat EELV. / Ph. DR

Les listes de Les Républicains et du PS, qui doivent aussi décrocher plus de 5% des votes, ne présentent aucun candidat d’origine marocaine.

Quant à l’Espagne, les listes du PSOE, de Ahora Repúblicas, Podemos, Ciudadanos, le PP et Vox ont toutes une chance de récolter plus du seuil électoral fixé à 5%, selon les intentions de vote.

Des candidats d’origine marocaine en Espagne et en Belgique

Si, pour le PSOE, Sarah Ben El Haj Soulami Correa, d’origine marocaine, figure à la 43e, c’est plutôt la liste de Podemos qui a créé la surprise cette année. A la 47e place, le parti d’extrême gauche a choisi Nora El Gharbaui Baños. Candidate se présentant avec un voile islamique, elle est née de père marocain et de mère catalane.

Nora Baños, candidate de Podemos aux élections européennes. / Ph. DR

Plus loin, à la 53e place de la liste, Podemos a choisi la Marocaine Ilham Atrass. Celle-ci a déjà travaillé en tant que chercheure au sein du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Pour la Belgique, qui doit élire le même nombre de députés au Parlement européen qu'en 2014, soit 21 députés, ces sièges seront répartis entre le collège francophone (8 sièges), le collège néerlandophone (12) et le collège germanophone (un seul siège).

Pour la partie francophone, le Mouvement réformateur, le Parti socialiste, Ecolo et le Centre démocrate humaniste (CDH) ont plus de chance de remporter des sièges, étant déjà représentés au Parlement européen. Pareil pour Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open-VLD) ainsi Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V), pour le collège néerlandophone.

Hassan Bousetta, candidat du Parti socialiste en Belgique aux élections européennes. / Ph. DR

Selon les listes déjà publiées, aucun candidat d’origine marocaine ne semble figurer pour le collège néerlandophone et germanophone. Toutefois, pour la partie francophone, le Parti socialiste belge a choisi, à la troisième place de sa liste, le Belge d’origine marocaine Hassan Bousetta qui a de fortes chances de siéger à Bruxelles.

Le CDH a quant à lui choisi Mounir Laarissi, son porte-parole et auteur de «Les 50 ans de l’immigration marocaine : regards de la jeune génération». Il figure, lui aussi, à la troisième place de cette liste.