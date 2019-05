Huelva Gate : La justice ordonne la réouverture des dossiers d’agressions sexuelles

La Cour d’appel de Huelva a ordonné la réouverture des dossiers portant sur les plaintes pour agressions sexuelles déposées par les saisonnières marocaines contre leur ancien employeur, rapporte le média local La Mar de Onuba.

Cette décision fait suite au recours déposé contre le jugement prononcé en première instance, en décembre dernier; et qui avait décidé du classement provisoire des plaintes pour harcèlement et agressions sexuelles présumés, explique leur avocate, Me Belen Lujan à Yabiladi.

L’ordonnance de la Cour d’appel, datée du 13 mai et dont ont été notifiées les deux parties ce lundi 20 mai, souligne que l’enquête n’a pas été bouclée. Donnant raison à l’avocate, la Cour d’appel estime que «l’enquête n’a pas été achevée, en raison de la nécessité d’écouter les quatre plaignantes», poursuit le média ibérique.

Reprise de l’enquête par les juges

Ce vice de procédure avait été dénoncé à plusieurs reprises par l’avocate qui affirmait qu’aucune de ces clientes n’a eu l’opportunité de s’entretenir avec le juge de première instance et que seule l’une d’entre avait été interrogée via vidéo conférence, «qui en plus a été interrompue par des problèmes de connexion que rencontrait le tribunal», poursuit-elle.

L’avocate qui se réjouit de cette première victoire souligne qu’elles seront quatre a témoigné cette fois-ci devant le juge. En complément, la Cour d’appel juge nécessaire de «mettre en œuvre toute autre procédure en découlant ou jugée nécessaire» pour la reprise des dossiers, conclu l'ordonnance.

Un deuxième recours avait été déposé par l’avocate après que la justice a à nouveau donné raison aux employeurs, en classant les plaintes d’abus et d’exploitations présumés dont elles auraient été victimes dans le cadre de leur travail dans les champs de fraise. La justice ne s’est toujours pas prononcé quant à ce recours déposé par Me Lujan qui fustigeait ce jugement qui se base principalement sur le rapport de l’inspection du travail qui ne s’est pas entretenu avec ses clientes, selon ses dires.

Dans ce sens, l’avocate estime que la séparation de ces dossiers ne devrait pas avoir lieu. «Pour nous il s’agit du même dossier et nous avons toujours dénoncé le fait que les deux plaintes soient jugées séparément et par deux instances différentes», affirme-t-elle à Yabiladi.

Pour rappel, dix saisonnières marocaines parti l’an dernier pour la récolté de fraise dans les champs de Huelva ont dénoncé les conditions de travail et les exploitations dans elles auraient été victimes. De plus, quatre d’entre elles ont déposé plainte contre leur ancien employeur pour agressions sexuelles.