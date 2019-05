France : Les musiques sacrées de Fès s’invitent au Sénat

Le Festival des musiques sacrées du monde qui se déroule annuellement à Fès, sera présenté ce jeudi au Sénat français à Paris, rapporte le quotidien l’Economiste dans son édition du 22 mai.

L’Ambassade du Maroc en France et Groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc organiseront cette rencontre qui se veut «un trait d’union culturelle entre le Maroc et la France, un symbole de l’amitié et de la fraternité et l’histoire qui qui unissent les deux pays», note la même source.

L’occasion de présenter le festival qui aura lieu du 14 au 22 juin prochain sous le thème «Fès confluences des cultures», indique Abderrafih Zouitene, président de la Fondation Esprit de Fès, organisatrice de l’évènement.