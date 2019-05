Maroc : Lancement du deuxième Trophée Tilila pour la valorisation de l’image des femmes

Les candidatures pour la seconde édition du Trophée Tilila qui récompense la publicité la plus valorisante de l’image des femmes sont désormais ouvertes. Depuis le 20 mai et jusqu’au 20 septembre prochain, les annonceurs et les agences qui diffusent leurs spots sur 2M et désireux rafler le sésame peuvent ainsi s’inscrire sur le site officiel de ce concours, dont le gagnant choisi par le jury sera annoncé le 10 octobre prochain lors d’une cérémonie prévue à l’occasion, à Casablanca.

«Un comité effectuera une pré-sélection des spots inscrits et en retiendra 10 qui seront dans un deuxième temps soumis à l’évaluation d’un jury.»

Cette année, le jury est composé de Driss El Yazami, militant des droits humains et ex-président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Lemrini, militante des droits des femmes et ex-présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), la journaliste et écrivaine Leila Slimani, l’expert en communication Anouar Sabri, la spécialiste en communication et publicité Syrine Chérif, ainsi que le cinéaste Hicham Lasri.

Le Trophée Tilila a été initié par le Comité parité et diversité de 2M. La première édition a été remportée par le spot publicitaire de la marque de détergents MIO, réalisé par l’agence RAPP.