Maroc : L’examen régional du baccalauréat décalé en raison de l’Aïd Al Fitr

L'examen régional unifié de la première année du baccalauréat et l’examen régional pour les candidats libres se dérouleront les 8 juin et 10 juin 2019, a annoncé mardi le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Prévus initialement les 7 et 8 juin 2019, les dates ont été modifiées en raison de la coïncidence de ces examens avec le premier jour de l'Aid Al Fitr, qui pourrait être célébrée le jeudi 6 juin 2019.

Petite difficulté supplémentaire pour les candidats libre : le changement d’heure prévu dimanche 9 juin à 02 heures du matin. Le ministère appelle ainsi tous les candidats à prendre en compte le retour à l’heure légale qui sera avancée de 60 minutes (GMT+1).