Maroc : Le gouvernement réagit aux problèmes d’octroi des visas Schengen

La secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mounia Boucetta a indiqué lundi que le gouvernement va «se réunir prochainement à Rabat avec une commission de l’Union européenne pour examiner un ensemble de problèmes liés à la délivrance des visas». Elle a affirmé que l’exécutif suit «de près ce dossier et notamment la question des rendez-vous qui posent problème aux citoyens».

Ces déclarations données à Le 360 interviennent alors que cette question de la délivrance des visas a été évoquée durant la séance des questions orales à de la Chambre des représentants, lundi. En effet, Lahcen Haddad, aujourd’hui député du parti de l’Istiqlal et ancien ministre du Tourisme sous les couleurs du Mouvement populaire, a exprimé au cours de cette séance, ses inquiétudes à ce sujet. «Au même moment, les ressortissants européens accèdent au territoire national sans visa», souligne-t-il.

Le 9 mai dernier, Medias24 a rapporté que face à l’afflux des demandes de rendez-vous pour les dépôts de dossiers de visa touristique à l’approche des vacances estivales, le système informatique des consulats est saturé, ne permettant plus de faires des requêtes. Selon les sources du site d’information, «la responsabilité incombe aux services consulaires européens qui ne mobilisent pas suffisamment de moyens humains et matériels pour traiter les demandes».

«Le vrai problème est que les consulats français, espagnol et italien, qui sont les vrais décisionnaires pour l’octroi de visas, ont des capacités humaines et matérielles limitées qui ne suivent pas la demande et les possibilités d’accueil de BLS et TLS», explique en effet un proche des sous-traitants.