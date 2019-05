Pays- Bas : Arrestation de plusieurs Marocains travaillant pour la mafia albanaise

Les autorités néerlandaises ont procédé, ce mardi, à l’arrestation de plusieurs personnes dans le cadre d’une opération majeure contre un réseau criminel albanais, composé de plusieurs Marocains, rapporte le média local 1 Limburg.

Trois hommes et une femme ont été arrêtés lors de raids lancés par les autorités dans des dizaines de bâtiments, principalement dans les régions de Sittard et de Gellen, mais aussi dans d’autres pays avoisinants. Parmi eux, deux suspects d’origine marocaine, âgés d’une quarantaine d’années ont été arrêtés, précise la même source. Il s'agit de Belgo-marocains, arrêté en Allemagne en compagnie d’une ressortissante belge, travaillant aussi pour le réseau criminel.

Les suspects étaient pour la plupart installés à Geleen aux Pays-Bas et travaillaient pour une même société, soupçonnée d’avoir facilité l’entrée de plusieurs criminels albanais. L’enquête a permis de démontrer que le réseau offrait de nombreux avantages à leurs «clients», comme par exemple le loyer.

Par ailleurs, le chef de la brigade ayant mené cette opération a confié que les autorités albanaises étaient au courant de ces agissements depuis plus d’un an, mais «(elles) n’ont ouvert d’enquête qu’en novembre dernier, étant donné qu’(elles) manquaient de ressources». L’enquête désormais ouverte porte sur les activités de la société soupçonné de production et de vente illégale de cannabis en plus du blanchiment d’argent, conclut la même source.