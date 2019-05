Drapeau de la «RASD» sur le site de la billetterie : La CAF et l’Egypte s’excusent auprès du Maroc

La Confédération africaine du football (CAF) et la Fédération d’Egypte de football ont présenté cette semaine leurs excuses au Maroc après avoir publié, sur le site de billetterie pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), le drapeau de la pseudo «République arabe sahraouie démocratique (RASD)».

Selon le journal Al Quds Al Arabi, Fédération d’Egypte de football a souligné que «oulignant que «cette erreur involontaire du comité d'organisation a été corrigée et rectifié à temps». Citant une source proche de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le journal indique que celle-ci a exprimé son mécontentement et celui des Marocains après que certains ont pointé du doigt «la présence d’une carte du Maroc amputé de son Sahara» ainsi que le «drapeau de la "RASD" sur le site de billetterie».

Le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) prévue en Egypte a lancé, dimanche, le site de vente de billets pour cette compétition continentale tant attendue. Mais sur liste des pays répertoriés sur le site et sélectionnés par l’utilisateur lors de son inscription afin d’obtenir la carte d’identité de supporteurs (Fan ID) et des billets pour la CAN, la pseudo «RASD» figurait aux côtés des autres pays du monde. Une erreur grave, sachant que la pseudo «RASD» n’est ni membre de la CAF ni de la Fédération internationale de football association (FIFA).