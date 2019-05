Casablanca : Agressé par un policier, Amine Radi annonce avoir retiré sa plainte

L’humoriste marocain a choisi hier le site Febrayer pour se prononcer «une première et une dernière fois» sur son agression, samedi, par un policier à Casablanca. Une agression qu’il a filmée et diffusée sur Instagram et Facebook.

«Je me prononce sur cette question pour l’oublier une fois pour toutes», lance-t-il après avoir insisté sur son parcours au Maroc. L’humoriste revient ensuite sur les principaux faits avant son agression. «Je revenais de Bernoussi. Il n’y avait pas de feu rouge ni de rondpoint. Le policier sort de nulle part pour me dire de m’arrêter et me traiter d’âne», raconte-t-il au média.

Amine Radi précise aussi avoir publié deux stories sur Instagram avant le fameux live sur Facebook. «J’ai le droit de filmer une personne qui m’agresse. C’est une violence», insiste-t-il.

Répondant à ceux qui évoquent l’éventualité d’une provocation de la part de l’humoriste, il déclare : «le maximum que je pouvais faire était mon rire. Je ne savais pas ce qui s’est passé. On m’agressait et j’ai fait un live que j’ai regardé comme vous.» Amine Radi précise aussi que même après le live, l’agression se serait poursuivie et son téléphone saisi par le policier.

Mais après l’incident, des commissaires seraient arrivés sur place. «Nous sommes partis à la Wilaya. Le Préfet de Casablanca m’a accueilli ; c’était un très bon accueil», indique l’humoriste.

«Je n’ai jamais eu de problèmes avec des policiers. Je suis un citoyen marocain. Un métier en plein soleil durant le mois de Ramadan est difficile. Je ne sais pas comment ce policer a passé sa journée.(…) J’ai fait la vidéo car j’étais tout seul. Mon téléphone était mon témoin.» Amine Radi

L’humoriste annonce enfin être en «position de force», tout en expliquant avoir retiré sa plainte contre le policier. «Je n’ai aucun intérêt à ce qu’il soit lourdement puni, bien qu’il y ait une enquête et une procédure interne. Je n’ai pas de rancune vis-à-vis de lui», précise-t-il.