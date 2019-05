Christchurch : Brenton Harrison Tarrant inculpé d’acte terroriste

Brenton H. Tarrant est désormais inculpé de 92 chefs d’accusation, dont 51 de meurtre, 40 de tentative de meurtre et d’un de terrorisme. / Ph. DR.

Le suprémaciste blanc australien ayant ouvert le feu sur des fidèles de deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a été inculpé d’acte terroriste, a rapporté mardi l’agence France-Presse (AFP). «L’accusation défendra l’idée qu’un acte terroriste a été commis à Christchurch», a indiqué la police néo-zélandaise dans un communiqué.

Le plus grand acte terroriste de l’histoire de la Nouvelle-Zélande a fait 51 morts mais le terroriste présumé n’était jusqu’alors pas poursuivi en vertu du Terrorism Suppression Act, entré en vigueur en 2002 et au titre duquel personne, à ce jour, n’a été condamné. Ce ressortissant australien âgé de 28 ans est donc désormais inculpé de 92 chefs d’accusation, dont 51 de meurtre, 40 de tentative de meurtre et d’un de terrorisme.

Détenu dans une prison de haute sécurité où il est à l’isolement, Brenton Harrison Tarrant fait actuellement l’objet d’une expertise psychiatrique visant à déterminer s’il est en mesure d’être jugé. La prochaine audience est prévue le 14 juin.

L’attentat terroriste, perpétré le 15 mars dernier dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande, a provoqué une onde de choc dans ce pays de 4,5 millions d’habitants réputé pour sa tranquillité, son faible taux de criminalité et ses traditions d’hospitalité. L’effroi a été d’autant plus grand que le terroriste a filmé et diffusé ses images en direct sur Internet.