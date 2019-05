Hirak : Ahmed Zefzafi rencontre la présidente du CNDH, Amina Bouayach

Une délégation de l’Association Tafra pour la solidarité et la fidélité, conduite par Ahmed Zefzafi, a rencontré, hier à Rabat, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, indique l’ONG dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

La rencontre a été l’occasion d’«examiner, dans un contexte de clarté et de compréhension, la situation des détenus du Hirak populaire du Rif et les conditions de leurs familles ainsi que des points importants concernant les revendications des détenus et de leurs proches», ajoute la même source sans pour autant donner plus de détail.

Les deux parties ont convenu de la «nécessité de tenir d’autres réunions en vue d’approfondir les discussions sur ce qui a été abordé» hier. Il y a deux semaines, les familles avaient demandé à rencontrer les responsables de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et du CNDH, afin de leur présenter la demande de rassembler tous les détenus du Hirak du Rif dans un même centre pénitentiaire, en l’occurrence Nador 2.