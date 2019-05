«Deal du siècle» : Le Maroc sera-t-il présent à la réunion au Bahreïn sur le volet économique ?

La capitale du Bahreïn accueillera, les 25 et 26 juin, une conférence internationale sur le volet économique du «Deal du siècle», placée sous le thème «paix et prospérité». Devraient être présents, des ministres des finances de pays de l’Union européenne, de la Ligue des Etats arabes, d’Asie et des investisseurs palestiniens, indique le Jerusalem Post qui cite une «source à la Maison Blanche».

Pour l’instant, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin est le seul responsable international à confirmer sa présence aux travaux de Manama, soulignant dans un communiqué qu’il a «hâte de participer à la discussion» sur le projet d’une «vision qui offrira aux Palestiniens de nouvelles opportunités», rapporte le média israélien.

Le Maroc sera-t-il présent à un événement que Mahmoud Abbas semble accueillir avec peu d’enthousiasme ? Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a déclaré à la presse que «les Palestiniens n’avaient pas été consultés au sujet de la conférence».

Pour rappel, le royaume a été écarté des négociations sur le «Deal du siècle». La visite de Jared Kushner à Rabat, annoncée par certains médias en février dernier dans le cadre d’une tournée dans certains pays arabes, n’a pas eu lieu.