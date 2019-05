Une ONG demande l’interdiction des prières de Tarawih entravant la circulation

Le «Front national contre l’extrémisme et le terrorisme» s’invite dans la polémique sur les prières de Tarawih empêchant la circulation dans certains quartiers. L’ONG demande au ministère des Affaires islamiques de «prendre ses responsabilités».

Elle invite la tutelle à publier «une circulaire» exhortant les fidèles «à ne pas prier au milieu des routes, des rues et sur les rails du tramway, et ce, afin d’éviter tout arrêt de la circulation. Et de coordonner avec les autorités publiques son application», indique-t-elle dans un communiqué.

«Il est insensé alors que l’Etat et la commanderie des croyants édifient des mosquées conformément aux normes architecturales, l’islam politique défigure l’approche de l’Etat à ce sujet» en véhiculant l’image que «le Maroc ne garantit pas de lieux de culte à ses citoyens», précise l’ONG.

L’association a saisi l’occasion pour accuser les voix de l’ «islam politique» au Maroc qui font la promotion des idées des «Frères musulmans et des Wahhabites».

Le communiqué du «Front national contre l’extrémisme et le terrorisme» manifeste, par ailleurs, sa solidarité avec la journaliste du quotidien Assabah ayant qualifié les prières de Tarawih d’ «anarchie». Une position condamnée sur les réseaux sociaux par les islamistes.