Allô Doc #15 : Les brûlures, leurs types, leurs symptômes et leur traitement

«Une brûlure de second degré est une brûlure qui touche l’injonction entre l’épiderme et le derme qui peut se manifester par des bulles ou des cloques qui ne doivent en aucun cas être manipulées. Et c’est lorsqu’on a un degré de chaleur de plus de 65° que nous retrouvons des atteintes à la troisième couche de la peau, où il faut se rendre en urgence dans un hôpital.»

Sabrine Kamal