Famille et amis se réunissent pour honorer le jeune maroco-irlandais Azzam Raguragui

Près de 600 personnes ont assisté dimanche à une cérémonie commémorative en l’honneur d’Azzam Raguragui, l’adolescent irlandais d’origine marocaine, victime d’une attaque à l’arme blanche dans un parc de Dundrum (banlieue sud de Dublin). Les amis et la famille du jeune homme âgé de 18 ans se sont réunis en sa mémoire à la mosquée de Clonskeagh, rapporte le journal Irish Times.

Les parents de l’adolescent, Abderrahmane Raguaragui et Hajiba Elouaddaf, ont pris la parole durant la cérémonie, décrivant leur enfant comme un «fils très obéissant envers son père et sa mère» et qui avait toujours «tenu ses promesses».

S’adressant à l’assistance, la mère d’Azzam a déclaré qu’il était «très difficile» de voir du sang sur le visage et le corps de son fils, en devant se dire qu’elle l’avait perdu pour toujours. «Mais je sens que vous êtes maintenant tous mon fils», a-t-elle dit à un certain nombre d’amis et de camarades de classe d’Azzam qui ont assisté au service. «Faites de bonnes actions pour honorer Azzam», leur dit-elle.

Azzam Raguragui a été tué le 10 mai alors qu’il devait se rendre à «un ftour collectif dans une mosquée». Selon Irish Times, l’adolescent se trouvait au parc Finsbury avec un groupe d’adolescents musulmans, lorsqu’un garçon d’un autre groupe aurait tenté de lui voler son vélo.

Azzam Raguragui, qui tentait de résister, aurait alors été poignardé. Il a succombé à ses blessures à l’hôpital. Ses obsèques ont eu lieu vendredi dans la même mosquée. La semaine dernière, la police irlandaise a annoncé avoir identifié le suspect qui serait responsable de la mort d’Azzam Raguragui, mais il n’a pas encore été arrêté.