Melilla : Arrestation d’un candidat du PSOE pour trafic de migrants marocains

Le candidat socialiste, José Manuel Molina Mohamed, a été arrêté jeudi dernier pour violation présumée des droits des étrangers, indique le quotidien El Pais. Plus concrètement, le numéro 10 du Parti socialiste ouvrier à Melilla est soupçonné d'appartenir à un réseau présumé de trafic de migrants marocains transitant depuis le port de l’enclave vers la péninsule ibérique, précise le quotidien.

Le réseau était dans le viseur de la police depuis plusieurs mois déjà, note le média ibérique. Le candidat socialiste a été arrêté aux côtés de trois autres personnes après que la police ait pu intercepter un navire, dans lequel une douzaine de migrants été embarqués. Une enquête est actuellement en cour, précise El Pais.

De plus, suite à l’éclatement de cette affaire, la secrétaire générale du parti, Gloria Rojas a annoncé que le mis en cause ne faisait plus partie de la liste du PSOE à Melilla, note le média local El Faro de Melilla. Elle a également expliqué qu’en raison de la proximité des élections qui auront lieu le 26 mai, il n’est pas possible de retirer le nom de José Manuel Molina Mohamed, tout en soulignant qu’il ne se présentait plus sous les couleurs du parti socialiste.