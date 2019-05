CAN 2019 en Egypte : Le drapeau de la «RASD» présent sur le site de la billetterie

Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) prévue en Egypte a lancé, dimanche, le site de vente de billets pour cette compétition continentale tant attendue.

Seulement, la liste des pays répertoriés sur le site et sélectionnés par l'utilisateur lors de son inscription afin d'obtenir la carte d'identité de supporteurs (Fan ID) et des billets pour la CAN comporte aussi la pseudo «République arabe sahraouie démocratique (RASD)» aux côtés des autres pays du monde. Une erreur monumentale, car cette entité fantôme n’est ni membre de la Confédération africaine de football (CAF) ni de la Fédération internationale de football association (FIFA).

Un incident qui pourra entraver davantage les relations entre le Maroc et l’Egypte, qui préside actuellement l’Union africaine. Déjà en avril dernier, les éléments du Polisario ont été invités à la deuxième session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme (Stc-Ttiet), organisée au Caire. Un fait qui s'ajoute à toute une série d'incidents, alors que les relations diplomatiques entre Rabat et Le Caire avaient déjà été frappées par un froid diplomatique en 2016.

Pour rappel, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) devrait être organisée par l'Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Vingt-quatre équipes participeront au tournoi pour la première fois lors de cette messe footballistique prévue initialement au Cameroun avant que l’organisation ne lui soit retirée par la CAF en novembre dernier.