Après les attaques de drones houthies, le roi Salman appelle à un sommet de la Ligue arabe

Le roi Salman appelle à la tenue de deux sommets extraordinaires le 30 mai prochain à la Mecque. Le premier concerne la Ligue arabe et le second le Conseil de Coopération des Etats du Golfe.

Le monarque saoudien souhaite «consulter et coordonner avec les pays frères (…) sur tout ce qui est à même de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, et sur l'attaque de navires de commerce dans les eaux territoriales des Émirats arabes unis», indique l’agence saoudienne de presse qui cite une «source autorisée» au ministère des Affaires étrangères.

Salman n’a pas pour autant oublier d’inscrire dans les agendas des deux réunions l’opération, du mardi 14 mai, menée par des drones appartenant aux forces houthies contre des installations pétrolières en Arabie saoudite.

«Des attaques (…) ayant de graves répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales ainsi que sur l'approvisionnement et la stabilité des marchés mondiaux de pétrole», ajoute la même source.