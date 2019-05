Maroc : Fès accueille le Festival national des arts de la rue dans sa cinquième édition

La cinquième édition du festival national des arts de la rue s’est ouverte vendredi soir à Fès, à l’initiative du ministère de la culture et de la communication. Organisé en partenariat avec le conseil de la région Fès-Meknès et la Commune de Fès, le festival vise à consolider l’animation culturelle de la ville durant le Ramadan sur les multiples places publiques de la cité, en les muant en scènes de spectacle à ciel ouvert.

Cette manifestation culturelle et artistique, qui se déroule sur les sites de la maison de la culture, boulevard Hassan II, place Florence et boulevard Allal Ben Abdellah, connaît la participation de nombreux jeunes et groupes musicaux de différents genres, dont le théâtre de la rue, le rap et la fusion, outre des troupes folkloriques de différentes régions du Maroc.

Outre des ateliers et des compétitions au profit des enfants et le célèbre carnaval qui sillonne les principales artères de la ville, le festival prévoit une panoplie d’activités culturelles et de spectacles animés par des clowns, des jongleurs avec massues, des monocycles girafes et des acrobates.

Devenue au fil des éditions un rendez-vous incontournable pour les jeunes et moins jeunes de la ville, cette manifestation prévoit aussi la participation de nombreux artistes, conteurs et humoristes, outre la présentation de pièces théâtrales, de spectacles et soirées des troupes de Casa-acrobate, Batucada-Salé, Fanifina Derby-Casablanca, Aissaoua, Ahidousse et Gnaoua.

Le festival national des arts de la rue tend aussi à promouvoir la culture marocaine contemporaine, appuyer les jeunes talents dans divers styles artistiques, accompagner les nouvelles tendances musicales et renforcer les échanges culturels avec d’autres pays.