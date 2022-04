Allô Doc #12 : Allaiter pendant le mois de Ramadan

Alors qu’elles peuvent être dispensées de jeûner, tout comme les personnes souffrantes ou les femmes ayant leurs règles, les femmes qui allaitent doivent prendre leurs précautions et faire attention à leur santé et celle de leurs bébés.

«Il a trois types de bébés : Ceux exclusivement allaités au sein, âgés jusqu’à 4 ou 6 mois, ceux ayant déjà commencé la diversification alimentaire ainsi que ceux nourris au lait artificiel aux côtés du sein la nuit», nous déclare Sabrine Kamal, médecin au service de réanimation et d’urgence de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Selon la praticienne, le jeûne d’une maman qui allaite n’affecte pas la quantité du lait mais il peut affecter sa qualité. «Généralement, les lipides diminuent, ce qui veut dire que le bébé réclamera plus de tétées», ajoute-t-elle.

Des répercussions sur la maman et son bébé

Notre médecin suggère aussi que la maman fasse plus attention au «nombre de couches journalières de son enfant». «Si ce nombre baisse, cela constitue un signe alarmant», met-elle en garde, tout en insistant sur l’état physique et psychologique du bébé.

«S’il a l’air fatigué, s’il est irrité et pleure beaucoup ou s’il réclame plus de tétées, c’est un signe. Pareil pour tout changement de couleur des selles qui sont jaunes ou or mais peuvent devenir verdâtres.»