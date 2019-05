Maroc : Meknès accueille le premier Festival international du film arabe

La ville de Meknès abritera du 14 au 21 juin prochain la première édition du festival international du film arabe (FIFAM). Par cet évènement, l'association Meknès Azzaytoune Alkobra, principale initiatrice de cette manifestation, aspire à créer une dynamique régionale ancrée dans une culture cinématographique qui donne de la vidibilité aux créateurs arabes.

«Le FIFAM sera fondé sur le concept d’ouverture sur les productions cinématographiques arabes de qualité, dans toutes ses formes créatives, tant au niveau du scénario que des personnages, de l’image à la réalisation, loin de tout esprit commercial», selon le directeur du festival, l’acteur et réalisateur Driss Roukh.

Le festival peut créer un débat «pointu et sérieux» sur le cinéma en particulier et sur l’essence de la culture en général, tout en mettant en lumière de nombreuses questions connexes, sociales et économiques qui concernent les citoyens arabes, écrit-il dans une note de présentation de ce nouveau rendez-vous.

Pour cette première édition, organisée en partenariat avec le Conseil de la ville de Meknès, la région Fès-Meknès et le ministère de la culture, le cinéma égyptien sera mis à l’honneur. Une forte délégation, conduite par le président du Conseil national de la cinématographie, Khalid Abdeljalil, devra faire le déplacement à Meknès. Des hommages seront rendus à l’actrice Nabila Obeid et aux acteurs Mahmoud Kabil et Amrou Saad. Toujours dans cette rubrique, le FIFAM rendra un vibrant hommage à l’une des icônes du cinéma marocain, Mohammed Miftah, ainsi qu’à l’acteur algérien Sidi Ahmed Agoumi.

Cette première édition du FIFAM compte accueillir pas moins de 15 pays arabes. Elle sera couronnée par l’attribution de plusieurs prix, dont le Grand prix, les prix de la projection, du scénario, de la meilleure actrice, du meilleur acteur, ainsi que le prix du grand public de Meknès Azzaytoun Alkoubra.