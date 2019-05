Maroc : L'audit énergétique obligatoire dès décembre

Les entreprises énergivores dans l'industrie et le secteur tertiaire seront désormais soumises, dès décembre prochain, à un audit énergétique. C’est ce qu’indique ce vendredi le quotidien L’Economiste.

Cet audit concerne les établissements, les entreprises et les personnes physiques dont la consommation d’énergie thermique et/ou électrique dépasse un seuil spécifique. «Il est de 1 500 tonnes équivalent pétrole (Tep) par an dans l'industrie (y compris les entreprises de production d'énergie). Ce seuil baisse à 500 Tep par an pour le tourisme, la santé, l'éducation, l'enseignement, le commerce, le transport et les entreprises de distribution d'énergie, ainsi que pour les personnes physiques», précise le journal, cité par Le 360.

«Par ces audits obligatoires, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) pourra constituer une base de données sur les établissements qui y sont soumis et connaître leur niveau de consommation», note le journal qui explique que les entreprises dépassant les seuils de tolérance sont obligées par la loi de saisir l'Agence et d'entamer rapidement la réalisation d'un audit.

L’Economiste indique aussi que les établissements dont les activités sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié selon les normes marocaines et conformément à la loi sur l'efficacité énergétique sont exemptés de cet audit, si la durée de validité de la certification n’est pas arrivée à terme.