Football : Ces Lions de l’Atlas qui ont fêté le sacre avec leurs clubs respectifs

Le sélectionneur national Hervé Renard a félicité jeudi les joueurs marocains qui brillent avec leurs clubs respectifs. «Félicitations N. Amrabat et A. Hamdallah pour leur titre de champion d’Arabie Saoudite. Félicitations également M. Benatia et Y. El Arabi pour leur victoire en Emir Cup au Qatar et à Y. Belhanda en coupe de Turquie», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

En effet, le club Al Nasr où évoluent l’international marocain Abderrazak Hamdallah et le Lion de l’Atlas Nordin Amrabat a remporté jeudi le titre du championnat saoudien de football grâce à sa victoire contre le club Al-Batin par 2 à 1. Une bonne performance dûe à la prestation de l’international marocain Abderrazak Hamdallah, écrit l’agence MAP.

Hamdallah a inscrit les deux buts de son équipe à la 26e et à la 57e minute du jeu. Suite à ce résultat, l’international marocain est devenu le buteur historique du championnat saoudien de football, avec 34 points à son actif. Un record qui lui a valu des félicitations aussi de la part de la Confédération asiatique de football, rapporte Alarabiya.

De leur côté, Medhi Benatia et Youssef El Arabi, évoluant au sein du club qatari SC Al-Duhail, ont remporté jeudi soir la Coupe de l’Emir, grâce à un premier but du Qatari Ali Affif, un deuxième du Brésilien Junior Edmilson et un troisième inscrit par le Marocain Youssef El Arabi.

Des sacres en Turquie et aux Pays-Bas

En Turquie, le club turc Galatasaray, où évolue actuellement le Lion de l’Atlas Youssef Belhanda, «a dominé Akhisarspor (3-1) en finale de la coupe de Turquie, mercredi soir», rapporte La Provence.

Ces victoires s’ajoutent aux félicitations adressées hier par l’ambassade des Pays-Bas au Maroc au trio Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Zakaria Labyad. Leur club, l’Ajax d’Amsterdam, a remporté mercredi soir le championnat des Pays-Bas pour la 34e fois de son histoire, grâce à une victoire de 4-1 face au De Graafschap. Les trois joueurs talentueux n’ont d’ailleurs pas raté l’occasion pour brandir le drapeau marocain.

«Auteur de 21 buts et 20 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, Hakim Ziyech a été désigné joueur de l’année par les fans ajacides et ce pour la deuxième saison consécutive», écrit Afrik-foot. La même source note que «le latéral droit Noussair Mazraoui (21 ans) a quant à lui reçu l’autre trophée annuel, celui de Talent de l’année, décerné par le staff technique et qui récompense le meilleur jeune».