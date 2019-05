Le président algérien par intérim reçoit l’ambassadeur marocain

Le jeudi 16 mai a connu le premier échange officiel entre le Maroc et le président algérien par intérim, Abdelkader Bensaleh. Il s’est produit à l’occasion de la remise par l’ambassadeur du royaume à Alger, Lahcen Abdelkhalek, de ses lettres de créance au chef de l’Etat du voisin de l'Est.

Dans une déclaration à la presse, le diplomate marocain a affirmé avoir transmis à Bensaleh «les salutations et les sentiments de considération du Roi Mohammed VI ainsi que son souci d'œuvrer à la consolidation des relations entre les deux pays frères, à la faveur de la confiance, de la solidarité et du bon voisinage dans tous les domaines, outre le renforcement de la tradition de coordination et de concertation pour relever les défis régionaux et internationaux», rapporte l’APS.

Le successeur d’Abdelaziz Bouteflika a chargé l'ambassadeur marocain de transmettre ses «salutations» et sa «considération» au roi Mohammed VI, réaffirmant son «souci» d'œuvrer à la consolidation des relations bilatérales, ajoute la même source.

Pour mémoire c’est en octobre 2016 que le roi Mohammed VI avait nommé l’Istiqlalien Abdelkhalek ambassadeur en Algérie.

Outre l’audience accordée au représentant du royaume, le président par intérim a également reçu l’ambassadeur de la France, Xavier Driencourt, venu aussi lui remettre ses lettres de créances.

Le 9 avril dernier, Abdelkader Bensaleh a accédé à la magistrature suprême pour une durée de 90 jours, conformément à l’article 102 de la constitution algérienne.