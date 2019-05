Belgique : Hassan Bousetta se présente aux élections européennes

Sous les couleurs du Parti socialiste belge, le Belgo-marocain Hassan Bousetta a annoncé sa candidature aux élections européennes qui se tiendront du 23 au 26 mai prochain dans les pays membres de l’Union européenne (UE). Il est troisième dans la liste socialiste de ce scrutin, prévu en Belgique le 26 mai.

Selon un communiqué de presse annonçant la candidature et parvenu à Yabiladi via le comité de soutien de Bousetta, ce sénateur et conseiller municipal de la ville de Liège (de 2006 à 2018) «occupe une place de combat et a une réelle chance d’être élu».

«Nous sommes à un carrefour dans la construction de l’Union européenne. La montée des populismes et des extrémismes place l’Europe face à un choix fondamental entre, d’une part, l’option du repli sur soi et, d’autre part, le maintien d’un engagement fort pour la société ouverte, la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés publiques», explique ce document qui reflète une candidature se voulant la plus représentative, d'où sa publication en 6 langues, dont l'arabe et l'amazigh-tifinagh.

Hassan Bousetta est connu comme chercheur sur la thématique des migrations et auteur d’ouvrages qui s’intéressent aux enjeux de la mobilité internationale ainsi que la protection des droits des migrants. Intellectuel engagé, il a adhéré à de nombreuses initiatives pour les droits humains et le rapprochement entre les sociétés civiles dans l’espace euro-méditerranéen.

«Nous sommes convaincus que l’élection de Hassan Bousetta constituerait un appui et un renfort pour le camp des progressistes, affirme le communiqué. C’est pourquoi nous appelons nos amis en Belgique et nos amis belges résidant à l’étranger à soutenir la candidature de Hassan Bousetta, 3e sur la liste européenne du parti socialiste francophone».

Le soutien à cette candidature bénéficie désormais d'une centaine de signatures à travers 11 pays, dont la Belgique, le Maroc, les Pays-Bas, le Sénégal, le Cameroun, le Brésil, l'Espagne, la Tunisie ou encore la Grande-Bretagne. Pour les signataires marocains, on peut noter le soutien de Driss El Yazami, Fatiha Saïdi, Mjid Elguerrab, Kamal Chibli,...