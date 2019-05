Football : Guiseppe Conte est fan de Hakim Ziyech et voudrait le voir à l’AS Rome

Guiseppe Conté fan de Hakim Ziyech et voudrait le voir à l’AS Roma. / Ph.DR

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le président du conseil des ministres italien, Guiseppe Conte, a fait part de son envie de voir l’international marocain Hakim Ziyech rejoindre l’AS Rome. Interrogé sur qui il voudrait voir sous les commandes de Claudio Ranieri, Conte a en effet déclaré qu’il était «fan de Riyad Mahrez quand il était à Leicester et que maintenant [il] aime Ziyech».

Pour rappel, plusieurs rumeurs entourent le départ du Marocain de l’Ajax d’Amsterdam pour rejoindre l’équipe italienne. Mais elle n’est pas la seule. On évoque également le Bayern de Munich, qui n’est d’ailleurs pas non plus le seul club allemand ayant exprimé son intention de recruter Hakim Ziyech. Au mercato estival, le Borussia Dortmund a déjà annoncé son intention de séduire le Lion de l’Atlas, qui est sous contrat jusqu’en 2021 avec l’Ajax.