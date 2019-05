Casablanca : Ouverture du premier flagship store de Lefties

Le premier flagship store de l'enseigne espagnole Lefties a été lancé, mercredi à Casablanca, réalisant ainsi sa première entrée sur le continent africain.

La marque Lefties du groupe Inditex, qui doit son succès mondial à son offre accessible et inédite avec les dernières tendances de la mode, vient de s'installer au Morocco Mall. Ce flagship store de 1500 m², qui sera ouvert au grand public jeudi, est conçu pour répondre aux attentes d’une clientèle dynamique, jeune, variée et branchée.

Avec un réseau de plus de 150 stores présents dans six pays en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux Amériques, Lefties introduit également pour la première fois au Maroc le concept E-White Store.

Misant sur le digital, l'expérience Lefties au Morocco Mall est complétée par la présence d'écrans de dernière génération (Oled et Ultra Stretch) qui présentent de manière dynamique les visuels des campagnes publicitaires de la marque ainsi que toutes ses nouveautés disponibles depuis sa chaîne dédiée.