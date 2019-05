Maroc : Human Rights Watch dénonce le procès d’une Sahraouie

L’ONG Human Rights Watch affirme, dans un communiqué paru ce jeudi, que «les autorités marocaines se servent d’une loi visant à prévenir l’usurpation de fonction pour attaquer pénalement ceux qui tentent de dénoncer des violations des droits humains», dans le cadre de l’affaire de Nezha Khalidi.

Affiliée au groupe Equipe Media à Laâyoune, la jeune femme a été arrêtée en décembre dernier, alors qu’elle faisait un direct sur Facebook pour couvrir «une scène de rue au Sahara occidental tout en dénonçant la répression marocaine», précise l’ONG. Nezha Khalidi devrait être jugée le 20 mai prochain par le tribunal de Laâyoune pour être «accusée de ne pas remplir les conditions requises pour affirmer être journaliste», poursuit-on de même source.

Dans ce sens, l’ONG écrit que «les autorités ne devraient pas utiliser une loi conçue pour empêcher quelqu’un de non qualifié de prétendre être un médecin, par exemple, pour punir ceux dont les positions leur déplaisent». Et au directeur adjoint Moyen-Orient et Afrique du Nord à HRW d’ajouter que «ceux qui s’expriment pacifiquement ne devraient jamais craindre la prison pour avoir prétendu être des journalistes».