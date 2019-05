Un accord portant création de la Chambre mixte de commerce Maroc-Bulgarie a été signé récemment à Sofia, avec pour objectif de développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Cet accord a été paraphé par le vice-président de l’Association des exportateurs marocains (ASMEX), M. Mohammed H’midouche, et le président du comité bulgare de la Chambre mixte de commerce Maroc-Bulgarie, M. Asparuh Karastoyanov, indique mercredi un communiqué de l’ambassade du Maroc à Sofia.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Mme Zakia El Midaoui, du président de la Chambre bulgare de commerce et d’industrie, M. Tsvetan Simeonov, ainsi que des hommes d’affaires bulgares représentant différents secteurs d'activité.

Intervenant à cette occasion, Mme El Midaoui a rappelé que le projet de création de la Chambre mixte de commerce Maroc-Bulgarie remonte à 2005, mais ce n’est qu’en 2018 et 2019 que ce projet a pu être concrétisé grâce à la volonté politique exprimée par les gouvernements des deux pays de développer les relations économiques et commerciales bilatérales et régionales, et ce à l’occasion de la visite effectuée, en septembre dernier à Sofia, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, et par le Premier ministre bulgare, M. Boyko Borissov, en novembre 2018 à Rabat.