Transport aérien : Air Arabia Maroc relie Tanger à Istanbul dès le 4 juillet 2019

«A la demande» de ses clients, la compagnie aérienne Air Arabia Maroc a annoncé ce mercredi qu’elle renforce sa base de Tanger et ouvre une ligne saisonnière entre la ville du Détroit et Istanbul. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, Air Arabia Maroc précise que cette ligne saisonnière sans escale, reliant Tanger à Istanbul, sera opérationnelle dès le 4 juillet 2019.

«Grâce à cette ouverture, Air Arabia Maroc offrira 11 destinations au départ de Tanger», se félicite la compagnie aérienne qui opère déjà vers Istanbul au départ de Casablanca depuis 2009. La nouvelle route Tanger – Istanbul sera opérée deux fois par semaine, soit le jeudi et le samedi. Le départ est programmé jeudi à 18h10 et samedi à 00h40 tandis que le retour est prévu jeudi à 1h30 et samedi à 3h15.

«Entamant sa onzième année d’exploitation, Air Arabia Maroc a gagné la confiance de millions de passagers grâce à des voyages confortables et fiables à partir ou à destination du Maroc», conclut le communiqué.