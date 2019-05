Maroc : Ouverture prochaine de 14 nouvelles salles de théâtre

A l’occasion de la Journée nationale du théâtre, célébrée le 14 mai, le ministère de la Culture et de la communication – Département Culture – a annoncé ce mercredi qu’il «œuvre activement à l’équipement de 14 salles pour les représentations théâtrales».

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère précise que ces 14 salles de théâtres seront créées en 2019, dans les villes d’Al-Hoceïma, Zmamra, Tamesna, Sraghna, Chichaoua, Rissani, Taroudant, Ifrane, Taounate, Tétouan, Tanger, Debdou, Khémisset et Sidi Slimane.

«Dans le cadre des festivités célébrant la Journée nationale du théâtre, fêtée annuellement le 14 mai, le département ministériel, en concertation avec les directions régionales et provinciales, ainsi que les acteurs de la société civile, a mis en place un programme national d’activités qui couvre l’ensemble des centres culturels, salles de théâtre et espaces de spectacle du royaume.» Ministère de la Culture

Ce programme compte diverses animations, dont des représentations théâtrales pour adultes et enfants, des hommage aux personnalités de l’art dramatique, des ateliers de formation et de sensibilisation et des rencontres avec les artistes et créateurs.