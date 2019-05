Sri Lanka : Les violences anti-musulmans font un premier mort

Un commerçant musulman a été mortellement lynché par la foule au cours d’émeutes, survenues dimanche et lundi contre la communauté musulmane au Sri Lanka, a annoncé la police. Cet homme de 45 ans a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l’hôpital dans le district de Puttalam, dans le nord-ouest du pays, précise les autorités sri-lankaises citées par l’AFP et l’agence Reuters.

«La foule l’a attaqué avec des armes tranchantes dans son atelier de menuiserie», a expliqué un responsable de la police. «C’est le premier mort lié à ces émeutes», a-t-il ajouté. Dimanche et lundi, des groupes chrétiens ont attaqué des mosquées ainsi que des magasins et des véhicules appartenant à des musulmans dans plusieurs districts du nord du pays, en réaction à un commentaire posté sur Facebook par un commerçant. Plusieurs mosquées et habitations de musulmans ont été endommagées au cours des attaques, a déclaré le Conseil musulman du Sri Lanka, sans donner plus de précisions sur l’ampleur exacte des dégâts.

Lundi, la police sri-lankaise a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des groupes d’individus qui attaquaient des mosquées et des magasins appartenant à des musulmans. Sur le territoire national, elle a aussi imposé un couvre-feu de 21 heures à 4 heures du matin mardi. Les autorités avaient annoncé hier avoir bloqué certains réseaux sociaux et applications de messagerie, dont Facebook et WhatsApp, afin d'empêcher qu'ils soient utilisés pour attiser les tensions.

L’île est sous tension depuis le carnage du 21 avril, quand 258 personnes ont péri dans des attaques qui ont visé trois églises et trois hôtels. Les musulmans représentent 10% de la population du Sri Lanka, un pays à majorité bouddhiste. Les chrétiens sont de l’ordre de 7%.