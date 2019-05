Le roi Mohammed VI lauréat du prix international de la «Ellis Island Medal of Honor» 2019

Le roi Mohammed VI s’est vu décerner le Prix international de la «Ellis Island Medal of Honor» 2019, une distinction américaine attribuée à des personnalités américaines et internationales dont les contributions personnelles, professionnelles et philanthropiques profitent à la communauté mondiale.

Cette médaille est décerné au roi Mohammed VI dans la catégorie «lauréats internationaux», par la «Ellis Island Honors Society». Le souverain figure, dans cette même catégorie, aux côtés de l'Indien Amitabh Shah, fondateur de l'ONG Yuva Unstoppable ainsi que le docteur suédois Torsten Wiesel, prix Nobel de médecine en 1981.

Ce prix a été attribué cette année à 94 personnalités américaines et internationales dont l'historienne et écrivain américano-iranienne, Nina Ansary, connue pour ses travaux sur l'équité des femmes en Iran, la cheffe de police américaine Carmen Best ou encore le docteur Joel Bloom, président du New Jersey Institute of Technology.