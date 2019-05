Attentats de Casablanca : «Sit-in de sensibilisation» nocturnes organisés par une ONG salafiste

A sa manière, la Coordination mixte de défense des détenus islamistes commémore le 16e anniversaire des attentats terroristes du 16 mai 2003 à Casablanca.

Ainsi elle prévoit d’organiser, ce jeudi juste après les prières des Tarawih, «des sit-in de sensibilisation» devant des mosquées à Fès, Tanger, Tétouan, Casablanca, Salé et Sidi Slimane, indique-t-elle dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

A cette occasion, la Coordination a réitéré son appel aux autorités pour «lancer une initiative sérieuse et équitable afin de fermer ce dossier et mettre un terme aux souffrances des centaines de détenus et de leurs familles».

L’ONG a également déploré le refus des gouvernements marocains successifs d’ «ouvrir une enquête transparente sur ces événements».