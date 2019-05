Migration : L’accord maroco-néerlandais célèbre ses noces d’or

Cinquante ans se sont écoulés après l’arrivée des premiers travailleurs marocains aux Pays-Bas. Un demi-siècle d’histoire, précédé par de forts liens tissés dès le début du XVIIe siècle, font de la communauté marocaine une des plus importantes communautés étrangères dans le pays.

Qualifiée dans un premier temps de «spontanée», les deux pays vont sceller le 14 mai 1969 un accord régissant un cadre plus souple concernant la migration des travailleurs aux Pays-Bas. Suite à quoi plus de 4 000 Marocains se rendront au pays des tulipes entre 1969 et 1973, ouvrant la voie à une immigration d’installation.

Cette année marquant les noces d’or de cet accord, une exposition itinérante est organisée depuis le mois de mars et devrait sillonner tout le pays jusuq'au mois de décembre, annonce fièrement Abdou Menebhi, l’un des organisateurs. A cette occasion des tables rondes et projection sont organisées, afin de «marquer le coup pour ces cinquante ans en revenant sur le quotidien et sacrifices des premières générations de Marocains venus aux Pays-Bas», explique-t-il.

Photo d'illustration. / Ph.DR

Rendre hommage aux premières générations

L’exposition intitulée «50 ans de migration des Marocains aux Pays-Bas» s’adresse à tous les publics désireux de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la communauté marocaine dans le pays, nous explique notre interlocuteur. Il s’agit plus particulièrement d’une sélection de photographies et de témoignages écrits ou audiovisuels de personnes parmi les pionniers.

«Nous évoquons ainsi le long combat de ces premières générations, qui avaient lutté pour leurs droits. En revenant sur la création durant les années 1970 de l’Association des travailleurs marocains aux Pays-Bas, puis sur les années 1980 où le rassemblement familial avait débuté, l’exposition aborde tous les aspects qui touchent de près la communauté marocaine et son histoire.» Abdou Menebhi, associatif maroco-néerlandais

Ce retour en arrière est essentiel pour la compréhension des évènements présents et futurs, poursuit notre interlocuteur. En effet, l’exposition tente d’élucider les raisons de l’installation de ces Marocains aux Pays-Bas à cette époque, nous explique le Maroco-néerlandais, soulignant qu’il s’agit aussi de mettre en valeur leur évolution et aussi celle de toute la communauté marocaine, d’un point de vue sociologique en s’interrogeant sur leur place au sein de la société, leurs idéologies, leurs combats, etc.

Néanmoins, après tant d’années, «l’esprit de cet accord n’est plus», se lamente Abdou Menebhi. Il explique qu’en «revenir à ce point de départ est essentiel pour répondre au mieux aux défis futurs». Selon lui il s’agit principalement du racisme et de l’islamophobie dont est victime la communauté marocaine.

Cette communauté a un «rôle prépondérant que ça soit au sein de la société néerlandaise que marocaine», estime l’associatif qui souligne le rôle de nombreux Marocains investis en politique aux Pays-Bas et aussi leur engagement associatif dans leurs deux pays.