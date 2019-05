Energie nucléaire : Accord de partenariat entre le Maroc et le Rwanda

L’Autorité rwandaise de réglementation des services publics (RURA) a signé un mémorandum d’accord avec l’Agence marocaine pour la sécurité et la sûreté nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) afin de collaborer sur les développements de l’énergie nucléaire. C’est ce que rapporte ce lundi le média ESI Africa.

Un communiqué de presse conjoint de la RURA et l’AMSSNuR, cité par le média, indique que le protocole d'accord faciliterait la collaboration entre les deux entités dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, de la gestion des déchets radioactifs, de la préparation et de la gestion des situations d'urgence, du renforcement des capacités, outre l’organisation de réunions nationales et internationales.

Après la signature de l'accord de coopération, le directeur général d'AMSSNuR, Khammar Mrabit a déclaré que le secteur de la sûreté nucléaire offre davantage de possibilités de renforcer la coopération signée. «Les rayonnements ionisants sont de plus en plus utilisés dans les cabinets médicaux des deux pays. Nous pouvons partager ici beaucoup d'expériences et échanger des informations afin d'améliorer la sécurité des patients, la sécurité de l'environnement et la société tout entière», a-t-il ajouté.

L'accord de coopération bilatérale souligne aussi l'intérêt mutuel de RURA et d'AMSSNuR de poursuivre leur coopération dans le domaine de l’utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le directeur général de la RURA, Patrick Nyirishema a déclaré qu’il «y a beaucoup à apprendre de l’expérience [de l’AMSSNuR] en termes de renforcement des capacités dans le pays et au niveau institutionnel».