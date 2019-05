Espagne : Les Marocains n’auront pas le droit de voter aux élections municipales

Près de 470 000 étrangers feront entendre leurs voix lors des élections municipales du 26 mai prochain en Espagne. Les chiffres du Bureau de recensement électoral, rapportés par l’agence Europa Press, évoque plus de 47 différentes nationalités, mais révèle également quelques surprises.

En effet, alors qu'ils sont près d'un million, aucun Marocain ne pourra voter lors de ces élections. Aux côtés d’eux, les Vénézuéliens, Argentins et Chinois, bien que très nombreux, ne pourront eux non plus élire leurs conseillers municipaux et maires.

Cela est dû au fait que le principe de réciprocité avec les pays susmentionnés ne soit pas garanti, indique Europa Press, bien que l’article 30 de la Constitution de 2011 prévoit que les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyens marocains, et peuvent ainsi participer aux élections locales en vertu de la loi.