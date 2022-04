Allô Doc #7 :  Le jeûne et le syndrome du côlon irritable

Maux de ventre, crises, crampes, ballonnements… Plusieurs personnes ont longtemps bataillé pour enfin déterminer ce dont elles souffrent au niveau gastrique. Mais le corps de la médecine n’a pas encore déterminé les causes du syndrome de l’intestin ou le côlon irritable. Ils savent cependant comment ne pas accentuer ces crises et comment les éviter.

Oussama Belfqih est médecin résidant au service de chirurgie gastro-intestinal du CHU Ibn Rochd à Casablanca. Selon lui, «cette pathologie est liée à un dysfonctionnement dans la mission principale du côlon, celle du passage du bol alimentaire pour que le corps humain en profite». Il reconnaît que les causes de cette maladie ne sont pas connues, mais que d’après l’ensemble des raisons évoquées, on distingue «la qualité de la nourriture» et la raison «neuropsychique donc le stress principalement».

«Bien préparer son régime alimentaire»

Quant aux symptômes, le médecin cite aussi les troubles de transit, «soit la constipation, soit la diarrhée». «La règle dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir ; il est donc préférable de prendre ses précautions au lieu de prendre des médicaments», fait-il savoir.

Jusqu’à nos jours, il n’existe pas de traitement curatif du côlon irritable. Les médicaments existants ne peuvent que soulager les symptômes à court-terme. C’est d’ailleurs pour cela que docteur Belfqih suggère de bien préparer son régime alimentaire, «de façon à ce qu’il soit riche en fibre, avec des légumes et des fruits». Il conseille aussi d’éviter les «féculents (pâtes, pain, riz, semoule, pommes de terre, ndlr), les fritures et la nourriture cuite dans de grandes quantité d’huile, surtout durant le mois de Ramadan».

Oussama Belfqih évoque aussi le stress et les neurostimulants qui affectent le travail du côlon en accentuant les symptômes. Raison pour laquelle d’autres médecins suggèrent les programmes de relaxation.

«Ce qui est important à savoir, c’est qu’il n’est pas sûr que tous les gens ayant certains de ces symptômes ont cette maladie. Il faut consulter, car le côlon irritable est déterminé après un diagnostic d’élimination», conclut docteur Belfqih.